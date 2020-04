Veel meer bankpasfraude en oplichtingen bij internetbankieren

die mails worden vaak gespoofed aangeboden, dus vanuit de mailapp lijkt het vaak in orde, je moet wel redelijk technische kennis hebben om dieper te graven of de linkjes bijv niet naar een vage site richten, soms gebruiken ze url shorteners of officiële mailing tracking urls die ook veelvuldig door nieuwbrieven gebruikt worden dat maakt het steeds lastiger om echt van nep te onderscheiden, zelfs je eigen bank gebruikt zulke tracking links in hun mailings.



alleen gmail filtert zowat alles correct naar spam, in outlook komt bijna alles in spam dus ook officiele mail.