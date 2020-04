Gepubliceerd op | Views: 1.464

AMSTERDAM (AFN) - Bankpasfraude en andere oplichtingen bij internetbankieren zijn vorig jaar sterk toegenomen. De schade die ontstond doordat criminelen wachtwoorden voor internetbankieren bemachtigden of bankpassen stalen, is in 2019 nagenoeg verdubbeld naar ruim 24 miljoen euro. Dat meldden de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging Nederland.

De hogere schade wordt vooral veroorzaakt doordat er veel meer aanvallen waren. Maar ook doordat criminelen steeds creatiever te werk gaan. De fraudeurs gebruiken meer verschillende kanalen om hun slachtoffers te benaderen, merken de organisaties. Naast e-mail gebruiken ze onder andere sms, WhatsApp, Messenger, Marktplaats en Twitter voor het versturen van valse berichten. Veel meer fraude werd gepleegd door midden van het vissen naar beveiligingscodes voor internetbankieren. Maar ook de schade als gevolg van gestolen of verloren bankpassen loopt in de miljoenen.

Dit jaar moeten mensen zich waken voor valse berichten over de coronacrisis, waarschuwen de NVB en Betaalvereniging Nederland. Zij zien dat fraudeurs mensen benaderen voor een nieuwe zogenaamde antibacteriële bankpas. Bankpashouders worden gevraagd in ruil daarvoor hun huidige pas op te sturen. De organisaties benadrukken dat banken klanten nooit vragen om hun bankpas op te sturen.