Aandeelhouders Shell niet fysiek welkom bij jaarvergadering

DEN HAAG (AFN) - Aandeelhouders mogen niet lijfelijk aanwezig zijn bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell in Den Haag. Het olie- en gasconcern heeft dat besloten als gevolg van de coronamaatregelen. De jaarvergadering is online te volgen. De aandeelhouderspresentatie in Londen gaat helemaal niet door.

Aandeelhouders die tijdens de vergadering op 19 mei willen stemmen, moeten dat vooraf doen. Ook kunnen ze vragen, die ze aan het bestuur en de raad van commissarissen willen stellen, schriftelijk indienen.