AMSTERDAM (AFN) - ING heeft zijn advies op Vopak opgekrikt naar buy van hold eerder. Het prijsdoel gaat van 45 euro naar 55 euro. Volgens de kenners biedt het opslagbedrijf een van de beste beleggingsmogelijkheden in de Benelux.

De marktvorsers merken op dat het aandeel van Vopak wat terugzakte na het akkoord over productiebeperkingen tussen OPEC en andere olieproducerende landen. Zij vinden dat onterecht. Ze zijn overtuigd dat de vraag naar opslag sterk zal zijn in een wereld die "overspoeld is met olie". Het bedrijfsmodel van Vopak biedt daarnaast volgens ING voorspelbaarheid, die in de huidige onzekere tijden zelden te vinden is. Ook is er "geen risico" dat het dividend- en aankoopprogramma opgeschort worden, concluderen de kenners.

Vopak stond donderdag omstreeks 09.55 uur 1,8 procent hoger op 49,24 euro.