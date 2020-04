Moody's negatiever over vijf Europese bankenstelsels

Het hangt er vanaf hoelang het virus ons gaat parten spelen .

Als het vaccin lang op zich laat wachten zouden de banken hopen wanbetalers krijgen .

Het is echt koffie dik kijken.

De banken worden rechtstreeks getroffen als het de verkeerde kant op gaat met failliet bedrijven .

Het is inderdaad een hoog risico te beleggen in bankaandelen