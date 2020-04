BofA positiever over aandeel ASML

Gepubliceerd op | Views: 169

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De impact van de coronapandemie op de winst van chipmachinefabrikant ASML is al grotendeels ingeprijsd. Tegelijkertijd kan het bedrijf in de tweede helft van het jaar stijgen op een verbetering van de vraag en het beleggerssentiment. Kenners van Bank of America verhogen hun advies van het aandeel daarom van neutral naar buy.

De winst per aandeel voor ASML in 2020 die analisten in doorsnee verwachten ligt op dit moment 19 procent lager dan in januari, stellen kenners van de bank. Verdere verlagingen van de winstverwachting blijven mogelijk. Maar daarbij gaat het vooral om het beperken van de risico's.

Bank of America verhoogt ook het koersdoel voor ASML van 266 euro naar 325 euro. Het aandeel noteerde kort na de openingsbel op de Amsterdamse beurs 3,9 procent hoger op 264,85 euro.