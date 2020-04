Chipbedrijven in trek op groen Damrak

quote: Felix66 schreef op 16 april 2020 09:22:

De vlaggen kunnen uit want Amerika heeft al 20 miljoen werklozen in 1 maand...records worden dan ook gebroken. Ook in Nederland beginnen de ontslagen op te lopen. Frankrijk stort compleet in ….. feest feest feest op de beurzen want ondanks alle shit blijven we gewoon stijgen hoppa

De vlaggen kunnen uit want Amerika heeft al 20 miljoen werklozen in 1 maand...records worden dan ook gebroken. Ook in Nederland beginnen de ontslagen op te lopen. Frankrijk stort compleet in ….. feest feest feest op de beurzen want ondanks alle shit blijven we gewoon stijgen hoppa

Maar het is nu toch buy the dip ;)We staan toch alweer 120 punten onder het hoogste punt van de afgelopen maanden.Nu even serieus, er zijn aandelen die reeds 2/3 van hun waarde kwijt zijn.lager zelfs dan tijdens de financiële crisis.Ik kan mij voorstellen dat deze aandelen gekocht worden.Het is echter heel lastig te voorspellen of het erger of minder erg wordt dan in 2008De klappen moeten nog vallen, een huizencrisis komt er 100% in Amerika, zoveel werklozen die hun hypotheek niet kunnen betalen.Dat zou tot gevolg hebben dat er opnieuw een bankencrisis komt.Zou je verwachten, er wordt echter zoveel extra geld bijgedrukt dan de banken daarvan ondersteund worden. dus mogelijk dat, dat meevalt.Maar het gaat nu om de ondernemers in de retail die geraakt worden omdat ze geen klanditie meer hebben. dat gaat een zwaardere impact hebben verwacht men dan de bankencrisis.Er zal echter er weer veel doorstart plaatsvinden,Maar mede omdat het aantal m2 dat gebruikt kan worden van een pand, aanzienlijk verlaagd wordt. (dus minder omzet per m2)Zullen De vastgoedbeleggers hun winkelhuur moeten verlagen om uitbating rendabel te houden.. anders zullen ze te maken krijgen met veel leegstand.