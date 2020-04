'Randstad klimt sneller uit dal dan branchegenoten'

Geen aandeel dat ik nu zou kopen. Crisis is nog steeds lastig voorspelbaar en de langetermijngevolgen voor de uitzendbranche zijn er wel degelijk, bedrijven gaan echt minder mensen aannemen omdat ze krap in kas zitten. Risico wordt pas weer genomen als het vertrouwen in het bedrijfsleven gedurende enkele maanden flink oploopt zonder al te grote terugval, dat gaat zeker nog een jaar duren.