'Randstad klimt sneller uit dal dan branchegenoten'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Europese uitzendconcerns krijgen in het tweede kwartaal te maken met een scherpere daling van inkomsten dan eerder verwacht. Toch moeten ze in staat zijn die crisis te doorstaan, verwachten analisten van RBC. Daarbij zijn uitzendbureaus die zich meer op tijdelijk uitzendwerk richten, zoals Randstad, in het voordeel.

Kenners van RBC voorzien een daling in de nettovergoedingen voor uitzendbureaus in het tweede kwartaal van 50 tot 65 procent door de coronacrisis. Eerder werd nog een afname van 35 procent voorzien. Als na die dip herstel optreedt, krabbelt Randstad volgens RBC sneller op dan sectorgenoten die vooral permanente werknemers bij klanten plaatsen. In onzekere tijden houden bedrijven immers liever een groot flexibel personeelsbestand aan.

RBC blijft bij zijn outperform-advies voor Randstad, wat betekent dat het concern beter dan branchegenoten presteert. Ook Adecco krijgt dit predicaat, terwijl Hays en PageGroup op sectorperform worden gezet.

Zware tijd

Kenners van KBC Securities rekenen op een zware tijd voor Randstad, zo tekenen ze op in aanloop naar het handelsbericht van de onderneming volgende week. Het koersdoel voor het aandeel is door hen verlaagd van 48 euro naar 38 euro en het advies opgevoerd van hold naar accumulate.

Randstad wordt volgens KBC gezien de aard van zijn activiteiten in 2020 hard geraakt. Autonoom wordt daarbij gerekend op een daling van 18,5 procent en slechts een gedeeltelijk herstel van 12,4 procent in 2021. Wel heeft Randstad een sterke balans.

Het aandeel Randstad stond donderdag omstreeks 09.15 uur 1,3 procent hoger op 31,91 euro.