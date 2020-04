Oliereus Shell scherpt eigen klimaatdoelstellingen aan

Oliebedrijven hebben voldoende kapitaal om een leidende rol te spelen in de energietransitie. Ze hebben een enorm aandeel in laadpaal uitbuiting en ik zie ze ook een steeds groter aandeel nemen in de uitvoering en R&D van duurzame ontwikkelingen. Shell moet je niet afschijven, er zit daar veel kennis en macht. Heb zelf voor een hogere koers bijgekocht. Het is dat ik nog 40% liquide wil blijven anders had ik nu wel een paar aandeeltjes opgesnoept.