RoodMicrotec waakt voor impact coronacrisis

DEVENTER (AFN) - Toeleverancier aan de chipindustrie RoodMicrotec waagt zich vanwege de coronacrisis niet aan voorspellingen voor de resultaten dit jaar. De onderneming meldde bij een handelsupdate over het eerste kwartaal dat de crisis in de eerste maanden van het jaar een beperkte invloed had op de cijfers, maar dat de toekomst ongewis is.

Volgens het bedrijf was de coronacrisis in de laatste week van maart merkbaar. Rood zag de omzet in het eerste kwartaal op jaarbasis met 4 procent dalen. Dat percentage was volgens de onderneming in lijn met de eerder uitgesproken verwachtingen en met de algehele prestaties van de chipmarkt in zijn geheel.

Rood maakte tevens bekend dat een bestaande obligatielening van 2,5 miljoen euro, die in 2014 op handelsplatform NPEX is uitgegeven, op 30 juni dit jaar afloopt. Dat is na het verstrijken van de zesjarige looptijd van de lening. Rood denkt dat het gelet op de huidige tijd niet realistisch is om de obligatielening onder gunstige voorwaarden te herfinancieren. Als gevolg van de crisis hebben de financiële instellingen en investeerders waarmee Rood contact had, hun oorspronkelijke aanbiedingen en termijnen ingetrokken.

Rood hoopt via een speciale obligatiehoudervergadering een verlenging van de huidige looptijd van de obligatielening met een jaar te krijgen, dus tot 30 juni 2021. Dat zou het bedrijf voldoende tijd moeten geven om de herfinanciering van de obligatielening te voltooien en het oorspronkelijke bedrag af te lossen.