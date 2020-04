Malaise in autosector raakt Neways

Gepubliceerd op | Views: 581 | Onderwerpen: autoindustrie

SON (AFN) - De maker van elektronische componenten Neways Electronics heeft in het eerste kwartaal duidelijk last gehad van problemen in de auto-industrie. Producenten van auto-onderdelen, belangrijke klanten van Neways, moesten vanwege het nieuwe coronavirus hun fabrieken noodgedwongen sluiten. Dat leidde tot een fiks lager aantal nieuwe orders bij het Brabantse bedrijf.

De orderintake in het eerste kwartaal was goed voor 118,6 miljoen euro aan toekomstige inkomsten. Dat is 41 procent minder dan in de eerste drie maanden van 2019, toen de vraag vanuit de autosector naar Neways' elektronica juist erg hoog was. In totaal ligt er voor 282,7 miljoen euro aan werk op de plank, bijna een kwart minder dan aan het einde van maart 2019. De omzet daalde het afgelopen kwartaal met 4,3 procent tot 127,2 miljoen euro.

Door de pandemie met Covid-19 verwacht Neways in het eerste halfjaar een lagere omzet en winst te boeken dan een jaar eerder. Eerder kondigde het bedrijf al aan geen dividend uit te keren minder te investeren om voldoende geld in kas te houden.