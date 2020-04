'Afwachtend begin voor Amsterdamse beurshandel'

Wat is het toch een feest he. De hele wereldeconomie staat stil door het corona virus maar wat vele vergeten is dat de wereld economie al afstevende op een wereldwijde recessie.



De vlaggen kunnen uit want Amerika heeft al 20 miljoen werklozen in 1 maand...records worden dan ook gebroken. Ook in Nederland beginnen de ontslagen op te lopen. Frankrijk stort compleet in ….. feest feest feest op de beurzen want ondanks alle shit blijven we gewoon stijgen hoppa