'Afwachtend begin voor Amsterdamse beurshandel'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag afwachtend te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk met kleine koersuitslagen beginnen na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beleggers lijken weinig risico te nemen in afwachting van de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die later op de dag bekend worden gemaakt.

Nog eens miljoenen Amerikanen hebben de afgelopen week vermoedelijk een werkloosheidsuitkering aangevraagd omdat ze door de coronacrisis hun baan hebben verloren. De verwachting van economen is dat er deze week 5,5 miljoen aanvragers bij zijn gekomen. In drie weken tijd werden bijna 17 miljoen eerste WW-verzoeken ingediend. Economen verwachten dat de VS afstevenen op een werkloosheidspercentage rond de 10 procent in april bij deze gigantische hoeveelheden steunaanvragen.

Op het Damrak kwam NSI met cijfers. In het eerste kwartaal was volgens de vastgoedverhuurder nog niets van de coronacrisis terug te zien in de resultaten. De nettohuurinkomsten daalden met 3,4 procent, voornamelijk doordat vorig jaar veel gebouwen werden verkocht. Op vergelijkbare basis stegen de nettohuurinkomsten met bijna 10 procent. NSI heeft van alle over april verschuldigde huur 85 procent binnengehaald en verwacht ook in mei en juni een vergelijkbaar percentage van de verschuldigde huur te ontvangen.

Galapagos

Galapagos kondigde aan te gaan samenwerken met zijn Poolse branchegenoot Ryvu. De twee biotechnologiebedrijven willen samen nieuwe geneesmiddelen voor ontstekingsziekten ontdekken en ontwikkelen.

Ook Vivoryon maakte een samenwerking bekend. Het biotechnologiebedrijf wil samen met het Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology onderzoek doen naar zogenaamde protease inhibitors, een soort medicijnen die bepaalde enzymen uitschakelen.

Alfen

Maker van laadstations Alfen liet weten begin vorige maand zijn honderdduizendste oplaadpunt voor elektrische auto's te hebben geproduceerd. De laadpunten van het bedrijf zijn sinds de productie in 2008 begon in 25 Europese landen geïnstalleerd.

De Europese beurzen sloten woensdag met stevige minnen. De AEX-index zakte 3,3 procent tot 491,13 punten en de MidKap raakte 4,6 procent kwijt tot 654,62 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 3,9 procent in. Ook Wall Street verloor terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 1,9 procent lager op 23.504,35 punten. De brede S&P 500 verloor 2,2 procent en techgraadmeter Nasdaq daalde 1,4 procent.

De euro was 1,0879 dollar waard, tegen 1,0916 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 19,90 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 28,01 dollar.