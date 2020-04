Nikkei eindigt opnieuw lager

Gepubliceerd op | Views: 1.034

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is donderdag opnieuw lager geëindigd. Het was de tweede verliesbeurt op rij. De stemming werd gedrukt door negatieve economische berichten uit de Verenigde Staten, die op Wall Street al zorgden voor lagere slotstanden. Beleggers keken verder uit naar de wekelijkse Amerikaanse werkloosheidsaanvragen, die in de afgelopen weken in een recordtempo zijn gestegen door de coronacrisis.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 1,3 procent in de min op 19.290,20 punten. De Japanse banken gingen verder omlaag na tegenvallende kwartaalresultaten van Amerikaanse sectorgenoten Citigroup en Bank of America. Toyota zakte 2 procent. De automaker verlaagt de productie in achttien fabrieken in Japan vanwege de virusuitbraak. De andere Japanse autobouwers Nissan, Honda en Mazda verloren tot 5,2 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent hoger in afwachting van het Chinese economische groeicijfer over het eerste kwartaal, dat vrijdag wordt vrijgegeven. De Hang Seng-index in Hongkong leverde 0,7 procent in. Cathay Pacific won 0,8 procent. De Hongkongse luchtvaartmaatschappij vervoerde in maart 90 procent minder passagiers door de coronapandemie. De Kospi in Seoul won 0,1 procent. In Sydney zakte de All Ordinaries ruim 1 procent. De Australische werkloosheid kwam in maart uit op 5,2 procent. Dat was beter dan verwacht.