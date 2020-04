Inflatie Duitsland bevestigd op 1,4 procent

Gepubliceerd op | Views: 823 | Onderwerpen: Duitsland, inflatie

WIESBADEN (AFN) - De inflatie in Duitsland is in maart uitgekomen op 1,4 procent. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau op basis van een definitief cijfer. Een maand eerder bedroeg de geldontwaarding nog 1,7 procent.

Het cijfer kwam overeen met een voorlopig cijfer. Op maandbasis stegen de Duitse consumentenprijzen met 0,1 procent, tegen een plus van 0,4 procent een maand eerder. Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode kwam de Duitse inflatie uit op 1,3 procent op jaarbasis, tegen 1,7 procent in februari.