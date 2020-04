Vivoryon werkt samen met Fraunhofer Instituut

Gepubliceerd op | Views: 416

HALLE (AFN) - Biotechbedrijf Vivoryon gaat samenwerken met het Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf wil samen met het instituut onderzoek doen naar zogenaamde protease inhibitors, een soort medicijnen die bepaalde enzymen uitschakelen.

De twee partijen kijken met name naar de enzymen meprin alpha en meprin beta. Die worden in verband gebracht met uiteenlopende ziekten als nierziekten, fibrose, kanker en de ziekte van Alzheimer. Volgens Vivoryon kan met het aanpakken van de enzymen niet alleen symptomen orden bestreden, maar ook verschillende ziekten in de kiem worden gesmoord.

Meer informatie over de samenwerking, zoals de duur en financiële details, is niet bekendgemaakt.