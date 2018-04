T-Mobile USA sjoemelde met telefoontjes

Gepubliceerd op | Views: 182 | Onderwerpen: telecommunicatie

WASHINGTON (AFN) - De Amerikaanse telecomwaakhond FCC heeft T-Mobile USA een boete opgelegd voor gesjoemel met telefoontjes van klanten naar buitengebieden in de Verenigde Staten. In plaats van de bereikbaarheid te verbeteren voegde de zustermaatschappij van het Nederlandse T-Mobile een nepbeltoon in, waardoor het leek alsof er niet werd opgenomen.

T-Mobile USA heeft toegegeven in honderden miljoenen gevallen de telecomregels te hebben overtreden met namaak beltonen. Het bedrijf moet nu een boete van 40 miljoen dollar betalen en heeft beterschap beloofd.

De FCC ziet toe op de bereikbaarheid van buitengebieden in de VS. Meerdere klanten van T-Mobile hadden geklaagd dat ze mensen in bepaalde regio's niet te pakken konden krijgen. De maatschappij liet eerder al weten de problemen te hebben aangepakt, maar dat bleek toen niet het geval.