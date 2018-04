Bonden doen nieuw voorstel aan Air France

Gepubliceerd op | Views: 464

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De vakbonden bij Air France zijn met een nieuw voorstel gekomen voor een loonsverhoging voor het personeel van de luchtvaartmaatschappij. Daarin is sprake van een plus van 3,8 procent per april gevolgd door een extra loonsverhoging met 1,3 procent in oktober. Eerder werd in de eisen van de bonden telkens gesproken van een loonsverhoging van 6 procent.

Er is in de afgelopen tijd al geregeld gestaakt bij de zustermaatschappij van KLM, met een kostenpost van 170 miljoen euro voor Air France-KLM. Dinsdag vindt er opnieuw zo'n actie plaats. Air France verwacht verwacht dat er dan weer zo'n 30 procent van de vluchten uitvalt. De staking treft waarschijnlijk vooral langeafstandsvluchten. De bonden hebben voor komende periode nog meer stakingsdagen gepland.

Volgens de bonden zijn er maandag weer onderhandelingen geweest met Air France. Maar de partijen kwamen er opnieuw niet met elkaar uit. De maatschappij bood voor dit jaar eerder een loonsverhoging van 2 procent. Ook zou een meerjarenplan bespreekbaar zijn. Air France wil ook voldoende geld overhouden om bijvoorbeeld in nieuwe vliegtuigen te steken.