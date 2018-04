'Bouygues wil Altice France overnemen'

Gepubliceerd op | Views: 2.493

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse telecombedrijf Bouygues werkt aan een overname van de Franse tak van telecom- en kabelbedrijf Altice. Bouygues heeft volgens ingewijden gesproken met investeringsmaatschappij CVC Capital Partners over een gezamenlijk bod op het ploeterende bedrijfsonderdeel.

De gesprekken bevinden zich nog in een vroeg stadium. Het is nog niet zeker dat de partijen hun interesse in Altice France, dat voornamelijk bestaat uit telecombedrijf SFR, voortzetten. Altice en CVC konden niet direct reageren. Een woordvoerder van Bouygues zei dat altijd wordt gekeken naar opties in de markt.

Voor Bouygues zou een overname betekenen dat een concurrent uit de drukke telecommarkt in Frankrijk verdwijnt. Daarnaast zou het met de klanten van SFR erbij sterker staan in de strijd tegen marktleider Orange.