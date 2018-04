Air France: weer vluchtuitval door staking

Gepubliceerd op | Views: 169

PARIJS (AFN) - Air France verwacht dat er door de staking dinsdag weer zo'n 30 procent van de vluchten uitvalt. De actie treft waarschijnlijk vooral langeafstandsvluchten. Volgens Air France leggen bijna 30 procent van de piloten het werk neer, dik 20 procent van het cabinepersoneel en ruim 12 procent van de krachten aan de grond.

Er is in de afgelopen tijd al geregeld gestaakt bij de zustermaatschappij van KLM, met een kostenpost van 170 miljoen euro voor Air France-KLM. De bonden eisen een loonsverhoging van 6 procent, maar Air France vindt die verhoging onverantwoord en wil het geld liever aan bijvoorbeeld nieuwe vliegtuigen besteden. De maatschappij biedt voor dit jaar een loonsverhoging van 2 procent en wil praten over een meerjarenplan.

Air France riep de Franse vakbonden vorige week nog op om het overleg te hervatten. Vrijdag bleek evenwel dat er nog geen schot zat in de loononderhandelingen. Air France zei toen dat er hopelijk deze week weer verder kan worden gepraat. De bonden hebben voor komende periode nog meer stakingsdagen gepland.