'Resolutie Follow This is overbodig'

Gepubliceerd op | Views: 5

DEN HAAG (AFN) - De resolutie van Follow This waarin Shell wordt opgeroepen om zich aan de klimaatdoelen van Parijs te houden, is volgens de olie- en gasmaatschappij overbodig. Shell zegt zelf al een leidende positie in te willen nemen in de overgang naar schonere energie. Het bedrijf raadt zijn aandeelhouders daarom aan tegen de resolutie te stemmen tijdens de komende aandeelhoudersvergadering.

Naar eigen zeggen gaat de ambitie van Shell om zijn CO2-voetafdruk in 2035 met 20 procent en in 2050 met de helft te verkleinen, veel verder dan de klimaatdoelen van Parijs. In de plannen van de Brits-Nederlandse onderneming zijn namelijk de voetafdruk van de hele keten van winning tot gebruik van fossiele brandstoffen opgenomen, ook die van toeleveranciers en klanten. Daarmee blijft Shell flexibeler, stelt het bedrijf. Bovendien erkent de resolutie van Follow This volgens Shell niet dat de hele maatschappij moet veranderen.

Follow This zit Shell al enkele jaren op de huid om het bedrijf te dwingen groener te worden. De actiegroep kocht daartoe aandelen om zo resoluties in te kunnen dienen op aandeelhoudersvergaderingen.