'Shell had meer kunnen doen in klimaatkwestie'

Gepubliceerd op | Views: 6

AMSTERDAM (AFN) - Olie- en gasreus Shell had mogelijk meer kunnen doen om te waarschuwen voor klimaatveranderingen. Dat zei topman Ben van Beurden in een uitzending van Studio Energie. ,,We hadden assertiever moeten en kunnen zijn", aldus de Shell-baas. Hij voegde daar wel aan toe dat het probleem vaak onterecht alleen bij Shell wordt gelegd.

Van Beurden noemde de klimaatkwestie verder een ingewikkeld maatschappelijk probleem dat niet door een partij kan worden opgelost. Volgens hem zit het probleem niet alleen in de C02-uitstoot, maar ook in het gegeven dat er wereldwijd steeds meer energie moet worden geleverd.

Milieudefensie maakte onlangs bekend een rechtszaak tegen Shell aan te spannen. De milieuclub wil dat het olie- en gasconcern zijn beleid aanpast en stopt met het aanrichten van wereldwijde klimaatschade. Van Beurden ging niet in op de eisen van Milieudefensie, maar zei wel dat Shell het klimaatakkoord van Parijs onderschrijft en noemde het teleurstellend dat het zover heeft moeten komen.