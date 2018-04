'Omzet TomTom verder onder druk'

Gepubliceerd op | Views: 615

AMSTERDAM (AFN) - Navigatiedienstverlener TomTom heeft in het eerste kwartaal van dit jaar naar verwachting de omzet verder zien dalen, onder druk van de afzwakkende verkoop bij zijn consumententak. TomTom maakt dinsdag voorbeurs resultaten bekend.

De omzet komt volgens een consensus van analistenschattingen opgesteld door Bloomberg uit op 191 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog bijna 213 miljoen euro en in het vierde kwartaal van 2017 was dit 220 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) wordt gemiddeld geraamd op 31,9 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2017 werd door TomTom een resultaat behaald van 28 miljoen euro en in de voorgaande periode zette het bedrijf een resultaat in de boeken van 36,8 miljoen euro.

Naast aandacht voor de cijfers zal bij TomTom met name worden gelet op opmerkingen over eventuele interesse van andere partijen in het bedrijf. Onlangs kwamen er geruchten naar buiten dat TomTom een adviseur had ingehuurd om op zoek te gaan naar mogelijke kopers. Dat werd ontkend door topman Harold Goddijn. Hij verklaarde dat TomTom zich vooral blijft richten op zijn divisies 'automotive, enterprise en telematics', die allemaal groei laten zien en dat het bedrijf 'best owner' is van de consumententak. Bij die grootste divisie, verantwoordelijk voor onder meer de navigatiekastjes waar het bedrijf groot mee werd, loopt de omzet al een tijdje terug.

Vanwege de moeilijkheden bij consumenten heeft TomTom aangegeven dat de omzet dit jaar zal zakken naar circa 800 miljoen euro, van 903 miljoen euro in 2017. Wel denkt TomTom dat de brutomarge een flinke verbetering zal laten zien. De onderneming verwacht dat de marge zal stijgen naar krap 70 procent, van 63 procent in 2017, geholpen door de hogere marges bij de zakelijke activiteiten.