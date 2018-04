'ASML voldoet aan eigen omzetprognose'

Gepubliceerd op | Views: 451

AMSTERDAM (AFN) - Chipmachinefabrikant ASML heeft in het eerste kwartaal naar verwachting aan zijn eigen omzetprognose voldaan. ASML heeft aangegeven dat de omzet in de eerste drie maanden van 2018 uitkomt op circa 2,2 miljard euro. Dat komt overeen met de gemiddelde prognose van analisten in een consensus opgesteld door Bloomberg. ASML publiceert woensdag voorbeurs resultaten.

In het vierde kwartaal van 2017 werd door ASML een omzet behaald van krap 2,6 miljard euro. Volgens het bedrijf haalden sommige klanten gezien de sterke vraag naar halfgeleiders orders naar voren, want er was eigenlijk gerekend op een terugval van de verkopen.

Voor het eerste kwartaal wordt door ASML een brutomarge voorspeld van 47 tot 48 procent, van ruim 45 procent in de voorgaande periode. ASML denkt dat over heel 2018 de omzet en winstgevendheid verder zullen verbeteren. Voor 2020 mikt de onderneming op een omzet van minstens 10 miljard euro. In 2017 kwamen de opbrengsten uit op 9 miljard euro.

Kredietbeoordelaars hebben de afgelopen tijd positieve geluiden laten horen over ASML. Zo schroefde Moody's het vooruitzicht voor het kredietoordeel van ASML op en Fitch kwam met een verhoging van de rating. Er werd onder meer gewezen op de sterke positie van ASML met zijn EUV-technologie in de chipindustrie en de goede financiën bij de onderneming.

ASML heeft per 1 april Christophe Fouquet in de raad van bestuur voor de leiding over het EUV-programma. Volgens topman Peter Wennink brengt Fouquet, die uit eigen gelederen komt, zowel zakelijke als technologische ervaring mee.