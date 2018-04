Shire verkoopt divisie oncologie

Gepubliceerd op | Views: 562

DUBLIN (AFN) - Farmacieconcern Shire heeft een akkoord bereikt over de verkoop van zijn oncologiedivisie. Het Iers-Amerikaanse bedrijf doet het onderdeel voor 2,4 miljard dollar over aan de Franse branchegenoot Servier.

De divisie oncologie was vorig jaar goed voor een omzet van 262 miljoen dollar. De overname behelst ook de middelen Oncaspar, een onderdeel van de behandeling voor acute lymfoblastische leukemie, en Onivyde, dat een bestanddeel is van een behandeling van alvleesklierkanker. Verder zitten er nog meer behandelingen in de pijplijn.

Goedkeuring van de aandeelhouders van Shire is voor de transactie niet vereist. De deal wordt naar verwachting in het tweede of derde kwartaal van dit jaar afgerond. Het bestuur van Shire overweegt de opbrengsten van de verkoop aan aandeelhouders uit te keren via de inkoop van aandelen.