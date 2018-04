'Kleine openingswinst voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 910

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent maandag naar verwachting licht hoger. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te beginnen. Beleggers verwerken de Amerikaanse aanval op Syrië. Aan het bedrijvenfront barst het cijferseizoen deze week echt los. Op het Damrak openen deze week onder meer TomTom, ASML, Heineken, Unilever, Arcadis, Wessanen en Wereldhave de boeken.

Aan het handelsfront werd bekendgemaakt dat de Verenigde Staten nieuwe sancties tegen Rusland voorbereiden wegens de Russische steun aan de Syrische president Bashar al-Assad. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, zondag gezegd in een interview met CBS. Haley zei dat de sancties maandag door minister van Financiën Steven Mnuchin worden aangekondigd.

Op Beursplein 5 staat Philips in de schijnwerpers. Topman Frans van Houten van het zorgtechnologiebedrijf zei in het Financieele Dagblad op te willen gaan voor een derde termijn. Zijn huidige vierjarige termijn verloopt volgend jaar.

Unilever

Unilever weet eveneens de aandacht op zich gericht. Een groeiende groep aandeelhouders van het levensmiddelenconcern keert zich volgens de Britse krant The Sunday Times tegen de plannen van het concern om naar één hoofdkantoor in Rotterdam te gaan. Onlangs koos Unilever er voor om van de duale structuur met hoofdkantoren in Londen en Rotterdam af te stappen.

Ook is er opnieuw kritiek op een loonsverhoging voor de top van een bank. Van Lanschot Kempen wil de beloning van de topbestuurders fors verhogen, omdat ze aanzienlijk minder verdienen dan hun collega's bij vergelijkbare bedrijven.

Ajax

Het aandeel van de beursgenoteerde Amsterdamse voetbalclub Ajax zal mogelijk bewegen op het feit dat concurrent PSV landskampioen is geworden. Het is het vierde jaar op rij dat Ajax geen hoofdprijs heeft behaald.

De Europese beurzen sloten vrijdag overwegend licht hoger. De AEX-index kreeg er een fractie bij op 548,05 punten en de MidKap daalde 0,1 procent tot precies 795 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,2 procent. De beurzen in New York gingen met verliezen het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde met een min van 0,5 procent op 24.360,14 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,5 procent.

De euro was 1,2332 dollar waard, tegen 1,2321 dollar op vrijdag. De olieprijzen vielen wat terug na de sterke opmars vorige week. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,8 procent tot 66,85 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 71,89 dollar per vat.