Randstad-concurrent doet overname in de VS

Onderwerpen: detachering, Verenigde Staten

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - Uitzender Adecco trekt de portemonnee voor tech- en educatiebedrijf General Assembly. Met de deal is een bedrag gemoeid van ruim 412 miljoen dollar, omgerekend zo'n 335 miljoen euro. Dat bedrag wordt door de Zwitserse Randstad-concurrent uit eigen middelen opgehoest.

De deal is nog wel afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen. De verwachting is dat de overname in het lopende kwartaal wordt afgerond. General Assembly was vorig jaar goed voor een omzet van ongeveer 100 miljoen dollar.