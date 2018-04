'Investeerder Advent koopt divisie Sanofi'

Gepubliceerd op | Views: 182

PARIJS (AFN) - Advent International neemt het onderdeel dat generieke medicijnen maakt over van de Franse farmaceut Sanofi. De Amerikaanse investeerder betaalt ongeveer 2 miljard euro inclusief schulden, lieten bronnen rond de overname weten aan persbureau Bloomberg. Het bestuur van Sanofi zou mogelijk maandag al over de deal stemmen.

De verkoop van de divisie past in een twee jaar geleden ingezet proces waarbij Sanofi zich meer is gaan richten op biotechnologie en nieuwe medicijnen. De generieke medicijnen, die ondergebracht zijn onder de merknaam Zentiva, passen daar niet meer bij. Sanofi kocht het Tsjechische Zentiva, dat zijn wortels heeft in een 15e eeuwse Praagse apotheek, in 2009.

Behalve Advent International waren naar verluidt ook investeerders BC Partners en Carlyle Group en de Braziliaanse medicijnenmaker EMS geïnteresseerd.