FNV: nieuwe deuk in imago financiële sector

UTRECHT (AFN) - De voorgenomen loonsverhoging van de top van Van Lanschot Kempen is een nieuwe deuk in het imago van de financiële sector, vindt vakbond FNV. De bond stelt onaangenaam verrast te zijn door het nieuws dat ,,wéér een financiële instelling de beloning van de top exorbitant verhoogt''.

De vier bestuursleden van de zakenbank en vermogensbeheerder krijgen volgens het plan tot een kwart meer salaris. Daarbij spiegelde Van Lanschot Kempen zich onder meer aan veel grotere Nederlandse banken en AEX-bedrijven.

,,Het oude graaien lijkt weer terug te zijn in de financiële wereld'', stelt bondsbestuurder Ger Klinkenberg, die daarmee ook verwijst naar de na ophef afgeblazen loonsverhoging voor ING-topman Ralph Hamers. ,,De beloningsverhoudingen gaan steeds verder uit de pas lopen.''

Verrast

Ook belangenvereniging van institutionele beleggers Eumedion is verrast door het voorstel. ,,Er heeft geen consultatie vooraf plaatsgevonden'', geeft directeur Rients Abma aan. Eumedion gaat met zijn leden zijn standpunt bepalen voordat er eind mei over het voorstel gestemd moet worden.

Wel roept het voorstel bij Abma een aantal vragen op. ,,Is de samenstelling van die benchmarkgroep waarbij Van Lanschot Kempen aan grote AEX-fondsen wordt gespiegeld wel passend?'' vraagt hij zich af. Ook wil hij weten hoe de raad van commissarissen heeft bepaald dat er voldoende rekening is gehouden met het maatschappelijk draagvlak.

Er is ook een positief punt in het voorstel, vindt Abma. ,,De termijn waarin bestuurders hun aandelen vast moeten houden wordt verlengd van drie naar vijf jaar. Dat is goed voor de langetermijnvisie.''