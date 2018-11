Ook staking bij Holland Casino Nijmegen

".....Het demissionaire kabinet wil het bedrijf privatiseren. De ondernemingsraad probeert dit voornemen via de rechter te frustreren. Een eerste poging bij de Ondernemingskamer strandde. Tegen dit vonnis is het personeelsorgaan in cassatie gegaan...."(FD.nl)



De entiteit van HC is al gewijzigd, het hoger beroep zal dat niet kunnen tegenhouden, het is echter wel een vertraging in het lopende traject.



Uiteindelijk komen er 4 verschillende aanbieders voor live-tafelspelen, als croupier/deler kun je dus ook kiezen voor welke instelling je graag wilt werken(marktwerking)





*HC Sloterdijk is ernstig vertraagd, ze hebben het nu over september als openingsmaand, de 24/7 vergunning is in aanvraag:)