Uber geeft alle 70.000 Britse chauffeurs meer rechten

LONDEN (ANP/RTR) - Alle 70.000 Britse chauffeurs van Uber hebben voortaan recht op minimumloon en vakantiegeld. Het bedrijf achter de bekende taxi-app gaat ze behandelen als 'workers'. Dat is volgens Uber een unieke classificatie onder het Britse arbeidsrecht, die naar Nederlandse maatstaven tussen de classificaties van een zelfstandig ondernemer en een werknemer inzit.

Tot nu toe behandelde de onderneming haar chauffeurs als zelfstandigen, waardoor ze volgens de wet minder rechten hebben. Uber neemt de stap vanwege een recente uitspraak van het Britse Hooggerechtshof. Hierdoor werd Uber min of meer gedwongen om veranderingen door te voeren. Die uitspraak werd gezien als een tegenvaller voor Uber en kon volgens kenners het bedrijfsmodel in gevaar brengen in het Verenigd Koninkrijk, de belangrijkste Europese markt voor Uber.

Uber wordt al langer bekritiseerd voor de zzp-contracten waar het mee werkt. Wereldwijd heeft het bedrijf al meerdere rechtszaken over zijn bedrijfsmodel gevoerd met wisselend succes. In de Amerikaanse staat Californië trok Uber vorig jaar aan het langste eind toen het bedrijfsmodel met contractanten werd aangevochten.

Zelfstandigen

In Nederland maakte vakbond FNV in december bekend Uber voor de rechter te slepen. Hier heeft Uber ruim 4000 chauffeurs. Volgens de vakbond zijn Uber-chauffeurs gewoon werknemers, maar de techonderneming ziet hen als zelfstandigen die via haar platform werken.

Ook in Brussel komt de kwestie aan de orde. Uber-topman Dara Khosrowshahi deed vorige maand nog een oproep aan de Europese Commissie niet te veel aan de regels te schaven om werknemers beter te beschermen. Volgens de Uber-baas zorgt het bedrijf met zijn zzp-contracten voor veel banen, maar daarvoor zou wel flexibiliteit noodzakelijk zijn.