Grote bedrijven krijgen minder tijd voor betalingen aan het mkb

Hier zien we weer typisch iets van de graaicultuur van de grote jongens,ikke,ikke,ikke en de rest kan lekker........, hoogtijd dat ze hun toeleveranciers eerlijk op tijd betalen!!

Ik hoop dat post nl niet meer dan een symbolische prijs zal betalen, voor die zieke belgenbroeder, ze moeten van Martin in het zelfde bed, maar dan zal voor post nl gaan gelden; slaap je onder het zelfde dek, dan krijg je het zelfde gebrek, eerder deed bpost een bod op het veel gezondere post nl, nu zal gaan gelden;2 ruilen is 1 huilen en dat is dan tante pos natuurlijk, gelukkig is er heel terecht geen enkele belangstelling bij post nl, voor zo ver ik weet!!