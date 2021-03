ING: volledig herstel luchtvaart duurt tot 2024 of 2025

AMSTERDAM (ANP) - Het gaat nog jaren duren voordat de luchtvaart is hersteld, waarschijnlijk tot 2024 of 2025. Dat verwacht het economisch bureau van ING. De luchtvaart is een van de sectoren die het zwaarst is getroffen door de coronacrisis. De bank voorziet een begin van herstel in de tweede helft van dit jaar en daarbij zullen vakantiereizen het snelst terugkeren.

Naar verwachting keren de zakenreizen langzamer terug. Volgens de economen komt het passagiersvolume wereldwijd dit jaar naar verwachting uit op 40 tot 50 procent van het niveau van voor de coronapandemie. Daarbij speelt mee dat het binnenlands verkeer in grote landen als Rusland en China sneller herstelt. Dat is met name het geval in China omdat een tweede golf van het virus daar tot nu toe is uitgebleven.

Het herstel van de wereldwijde scheepvaart is beter dan ING had verwacht en de sector zal dit jaar profiteren van het herstel van de wereldhandel. De bank denkt dat de gemiddelde handelsvolumes over zee boven het niveau van voor de pandemie zullen uitkomen. Ook hier is China een drijvende kracht. De cruisesector is een van de zwaarst getroffen sectoren in de scheepvaart en zal dit jaar nog steeds ver onder het niveau van voor de coronacrisis blijven.