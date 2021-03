Albert Heijn opent zestigste winkel in België

quote: Wilbar schreef op 17 maart 2021 08:13:

U weet na 4 jaar IEX ongetwijfeld ook dat IEX zelf geen berichten plaatst.



Alle data die u op een van de sites van IEX media ziet wordt aangeleverd door een extern databureau: koersen, statistieken, nieuwsberichten etc. En de binnenkomende berichten worden zonder menselijke tussenkomst via een interface automatisch bij IEX op de website geplaatst. U kunt uw vraag dus beter stellen aan het ANP want die stuurt tenslotte op dat tijdstip een bericht de wereld in.

Alleen de columns van een paar IEX columnisten worden door IEX media zelf geplaatst.

A) Dat is wel erg veel uitmelken voor een " ANP enof IEX" opmerking.B) Helemaal kwakkeloos overnemen? Dat IEX niets bewerkt is wel duidelijk, maar helemaal geen fiat geven, nou dat zal dan wel.C) Dan zou IEX in ieder geval wat algo's moeten inzetten want om dit flutbericht in het midden van de nacht te publiceren is waanzin.