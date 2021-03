Albert Heijn opent zestigste winkel in België

MERCHTEM (ANP) - Albert Heijn opent woensdag zijn zestigste Belgische winkel, in Merchtem nabij Brussel. De grootgrutter uit Zaandam zit nu een decennium bij de zuiderburen en wil graag verder groeien in het land.

De supermarktketen heeft dit jaar nog meer winkelopeningen gepland in Vlaanderen, waaronder een eerste Albert Heijn XL in Mechelen. Op den duur moeten er zeker honderd vestigingen in België zijn. Ook wordt de thuisbezorgdienst steeds verder uitgebreid. Eerder deze maand werd al de opening van 25 onbemande Albert Heijn to go's op kantoorlocaties in België aangekondigd. Om de groei in winkels en online bij te benen zoekt de super dit jaar zo'n 500 nieuwe medewerkers.

Albert Heijn viert deze week ook het tienjarig bestaan in België. Het koopgedrag van Belgen is wel wat anders dan dat van Nederlanders, heeft de keten gemerkt. Vooral de stroopwafels zijn geliefd in België. In tien jaar werden er zo'n 20 miljoen verkocht. Ook roze koeken, pindakaas, krentenbollen, kibbeling en de oosterse keuken vielen in de smaak.

Andere producten deden het minder goed. "We hebben aan ons assortiment moeten sleutelen", blikt Raf Van den Heuvel, general manager van Albert Heijn België, terug. "Zo lopen we in België niet echt warm voor zoete mayonaise en ook verse melk is niet ons ding. De Belg wil houdbare melk."