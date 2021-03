Swapfiets trekt naar Spanje en Oostenrijk

AMSTERDAM (ANP) - Swapfiets is uitgebreid naar Spanje en Oostenrijk. Sinds deze maand zijn ook in Barcelona en Wenen abonnementen af te sluiten op gebruik van de fietsen met de blauwe band. Verder kunnen inwoners van de Franse steden Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse volgende maand ook een abonnement afsluiten. Eerder was Swapfiets in Frankrijk alleen in Parijs actief.

Oprichter en topman Steven Uitentuis zwaait verder af bij het bedrijf en wordt opgevolgd door Marc de Vries. Die gaf eerder leiding aan bedrijven als sociaal netwerk Hyves en parkeerdienstverlener PARK NOW Group. De Vries zegt dat er de afgelopen tijd in veel Europese steden meer aandacht is gekomen voor fietsen en de aanleg van infrastructuur daarvoor. Het bedrijf ziet dan ook kans om te groeien. Ook de coronapandemie, waardoor mensen uit het openbaar vervoer zijn gestapt, heeft de interesse in fietsen en elektrische fietsen aangewakkerd.

Behalve die vervoermiddelen biedt Swapfiets ook elektrische scooters en stepjes aan. Er zijn inmiddels 220.000 abonnees in de acht landen waar het bedrijf zijn diensten aanbiedt.

Eerder deze maand zette de Britse zakenkrant Financial Times Swapfiets op de tiende plaats van snelstgroeiende start-ups van Europa. Dat betrof wel cijfers tot en met 2019.