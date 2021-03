Onderzoek moet inzicht geven in trends rond elektrische auto's

quote: Domendommer schreef op 16 maart 2021 16:29:

Wat een onzinnig onderzoek. Zolang je niet bij elke energieleverancier (benzinpomp) kunt tanken is dat niet tevreden-stellend. Klaar, onderzoek overbodig..Categorie bezigheidstherapie!

Wel een grappige reactie.Vier of vijf jaar geleden al waren er ook informatie-uitwisselingsavonden georganiseerd vanuit laad-infrastructuur. Tientallen EV rijders namen toen de moeite om vanuit heel Nederland naar Arnhem te komen om te bespreken hoe de laad-infrastructuur er uit moest gaan zien.Als je er vanuit gaat dat 95% van de automobilisten met gemak een dag zonder laden kunnen, dan is het eenvoudig- je laadt thuis (goedkoopst, maar werkt niet goed bij grotere wooncomplexen/flats)- je laadt op je werk; de meeste auto's staan daar een uur of 9 op een dag stil en laden kan op afroep als er stroom over is- als het echt niet anders kan: snellaadpalen bij winkels en andere locaties waar je veelvuldig komt en minimaal -15-30 minuten verblijft.Binnen Nederland kan misschien 5% hiermee niet uit de voeten, maar ze maken lawaai alsof ze de meerderheid zijn, blablabla