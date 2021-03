ABP neemt groot belang in Windpark Krammer

AMSTERDAM (ANP) - Ambtenarenpensioenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, neemt een belang van 25 procent in Windpark Krammer. Het park dat in 2019 is opgeleverd, bestaat uit 34 windmolens met een totaal vermogen van 102 megawatt, gelijk aan de stroombehoefte van 100.000 huishoudens.

Windpark Krammer is gelegen op en rond de Krammersluizen in de Philipsdam, zo’n 30 kilometer ten zuidwesten van Rotterdam. Bijna 5000 leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen om dit windpark op en rondom de Krammersluizen te ontwikkelen.

ABP maakte geen financiële details van de deal bekend. Wel meldt het fonds steeds meer in hernieuwbare energie te beleggen. In 2014 ging het om 1,4 miljard euro, in 2019 was dit 6,5 miljard euro. ABP wil tegen 2025 15 miljard euro hebben belegd in duurzame en betaalbare energie.