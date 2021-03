Parkmobile: parkeertransacties naderen niveau van 2019

DIEMEN (ANP) - Het aantal parkeertransacties nadert het niveau van 2019, het jaar voor de coronapandemie. Dat meldt parkeerapp Parkmobile. Sinds de jaarwisseling weten automobilisten steeds vaker een plek te vinden, met een tijdelijke dip door het koude winterweer in februari.

Vorige week lag het niveau van het aantal parkeertransacties nog iets meer dan 10 procent onder het aantal van dezelfde periode in 2019 en nog 19 procent lager in vergelijking met 2020. Het aantal parkeerbewegingen daalde in dat jaar snel vanaf de eerste lockdown van eind maart 2020.

In Utrecht steeg het aantal transacties vorige week het hardst ten opzichte van de week daarvoor, met 4,3 procent. Op landelijk niveau steeg het aantal met 2,4 procent.