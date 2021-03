Unibail en ABN AMRO zetten AEX licht in het groen

We kruipen weer lekker verder omhoog. Slechte retail sales figures in de US gewoon negeren, corona is al niet meer relevant (ondanks astra-zeneca, diverse landen in de EU met stijgende besmettingen en IC-bezettingen en een nieuwe franse variant) en problemen in delen van de internationale chip keten (waar zomaar een forse dip kan komen over een jaar of 2 omdat er nu heel veel wordt geïnvesteerd). Ik blijf al maanden met name vanaf de zijkant toekijken, wachten tot er een dip komt in de koersen. Wellicht komt die er voorlopig niet, maar ik ga geen centjes meer inleggen op de huidige niveaus.