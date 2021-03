Unibail en ABN AMRO zetten AEX licht in het groen

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index won dinsdag licht terrein onder aanvoering van vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield en bank ABN AMRO. Het optimisme over het economisch herstel uit de coronacrisis bleef de stemming op de beursvloeren ondersteunen. Beleggers bleven daarbij echter wel wat terughoudend in aanloop naar de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die dinsdag begint.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 680,02 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 1014,16 punten. Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,5 procent.

Vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield, die veel winkelcentra bezit, ging aan kop in de AEX met een plus van 3,6 procent. ABN AMRO toonde herstel en volgde met een winst van 1,7 procent. Het aandeel zakte maandag nog ruim 5 procent na uitbreiding van het witwasonderzoek tegen de bank. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en staalmaker ArcelorMittal sloten de rij met verliezen van ruim 1 procent.

AstraZeneca

In de MidKap steeg luchtvaartcombinatie Air France-KLM 2,7 procent, in navolging van de forse koerswinsten bij Amerikaanse branchegenoten. United Airlines en American Airlines wonnen maandag rond 8 procent op Wall Street dankzij berichten dat er veel vraag is naar vliegtickets in de lente en zomer.

AstraZeneca klom 3 procent in Londen. De Verenigde Staten hebben fors meer doses van een experimenteel medicijn van de farmaceut tegen Covid-19 besteld. Veel Europese landen, waaronder Nederland, zijn daarentegen voorlopig gestopt met het toedienen van het coronavaccin van AstraZeneca na meldingen van bloedstollingen bij gevaccineerde mensen. Het Europees geneesmiddelenbureau EMA buigt zich donderdag over de kwestie.

Nokia

In Frankfurt ging Volkswagen (plus 5,5 procent) verder omhoog. De Duitse automaker verhoogde bij de publicatie van de definitieve jaarcijfers zijn doelstellingen voor de komende jaren. Zalando steeg 4 procent. De Duitse webwinkel blijft profiteren van de sterke groei van onlinewinkelen door de coronapandemie en schroefde zijn verwachtingen verder op.

Nokia won 0,6 procent in Helsinki. De Finse maker van telecomapparatuur gaat de komende jaren 10.000 banen schrappen, zo'n 10 procent van het totaal, om kosten te besparen en concurrerend te blijven met rivaal Ericsson. De ingrepen volgen op een teleurstellend jaar.

De euro stond op 1,1942 dollar, tegen 1,1925 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper op 64,48 dollar. Brentolie zakte ook 1,4 procent in prijs, tot 67,92 dollar per vat.