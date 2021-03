Nog steeds fors minder passagiers luchthaven Schiphol

Schiphol is altijd al een Europese hub geweest, ik meen in normale tijden is >60% van de passagiers louter overstapper en verlaat niet eens het vliegveld.



Dit feit gaat zich nu wreken want juist de transits zullen minder snel terugkomen.



Resterend 210.000 passagiers, verder doorrekend grofweg 100k aankomers, 100k vertrekkers.



De aantallen zijn vergelijkbaar met een Mediamarkt XL in betere tijden qua klantbezoek.



Toch kunnen er snel betere tijden aanbreken als het vaccin paspoort zijn intrede gaat doen.