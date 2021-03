Fransen onderzoeken advertentiesysteem Apple na klacht

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse gegevensbeschermingsautoriteit onderzoekt na een klacht of het advertentiesysteem van Apple in strijd is met regels van de Europese Unie. Het gaat om een reclametool die wordt gebruikt om geld te verdienen met een aantal van zijn apps. Apple zou geen toestemming vragen van gebruikers voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties.

De Franse lobbygroep France Digitale die start-ups en durfkapitalisten vertegenwoordigt, diende vorige week een klacht in bij de Franse toezichthouder CNIL. Het bezwaar richt zich op de functie Personalized Advertising, die advertenties toont in de App Store, bij Apple News en de Stocks-app, gebaseerd op gegevens van gebruikers.

De klacht tegen Apple komt op het moment dat het techbedrijf een software-update voor iPhones en iPads voorbereidt, die ergens in de komende weken wordt verwacht. De update moet ervoor zorgen dat Apple-gebruikers meer zeggenschap krijgen over welke bedrijven hun gegevens mogen verzamelen. Apple's gepersonaliseerde advertentiesysteem valt daarbuiten en staat standaard ingeschakeld.

Eerdere klacht

Gebruikers zijn volgens France Digitale "onvoldoende geïnformeerd over het gebruik en de verwerking van hun persoonlijke gegevens". Volgens de lobbygroep heeft Apple te veel macht in handen omdat het kan bepalen wie een "partner" is en wie een "derde partij" en dat dit in de loop van de tijd kan wijzigen zonder dat Apple daarvoor de gebruiker inlicht.

Apple wilde niet direct reageren op een verzoek om commentaar. Eerder noemde het techbedrijf de beschuldigingen "duidelijk vals".

Eerder diende een groep Franse adverteerders al een klacht in bij de mededingingsautoriteit in Frankrijk. Zij willen voorkomen dat Apple wijzigingen doorvoert in de manier waarop het bedrijf gegevens van iPhone-gebruikers verzamelt. Daarbij zou Apple in strijd met Europese regels handelen.

Ook privacy-activist Max Schrems kwam eerder in het geweer tegen Apple. Met zijn lobbygroep Noyb diende hij klachten in bij de Duitse en de Spaanse privacywaakhonden. Dit omdat Apple in zijn ogen onrechtmatig een dienst heeft geïnstalleerd op zijn apparaten en apps waarmee het techbedrijf het gedrag van gebruikers kan volgen.