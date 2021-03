Ministerie voldoet aan concurrentieregels met investeringsfondsen

AMSTERDAM (ANP) - Het ministerie van Economische Zaken handelt met zijn bemoeienissen bij investeringsfondsen van het Dutch Venture Initiative (DVI) volgens de concurrentieregels. Dat concludeert toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek. Via het investeringsvehikel investeert de Nederlandse overheid in innovatieve bedrijven en dan met name in startende ondernemingen.

Bij de ACM kwam een melding binnen dat het ministerie de DVI-fondsen zou hebben bevoordeeld. De ACM onderzocht daarop of het ministerie selectief subsidies aan de DVI-fondsen heeft verstrekt en of het ministerie financiële middelen gaf en daar niet de volledige kosten voor heeft doorberekend. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er geen sprake was van overtreding van de regels.

Het overheidsinitiatief werd in 2013 opgezet als een zogenoemd 'fonds van fondsen'. De gedachte was dat deze risicovolle bedrijven na de kredietcrisis onvoldoende financiering konden vinden op de vrije kapitaalmarkt. Bijna alle Europese landen hebben zo'n investeringsvehikel.