Nokia moet kosten besparen en schrapt 10.000 banen

quote: Kraaitje schreef op 16 maart 2021 10:37:

Wist niet dat nokia nog bestond

Nokia is de nummer 3 speler op telecommunicatie apparatuur.ze hebben ooit ook een mobieltjes tak gehad, maar die was gescheiden van de apparatuur tak.Daarmee zijn ze ooit de transitie ingegaan van de boomzagerijomdat er toen geen goede oplossingen bestonden voor de communicatie op lange afstanden tussen de hakkers in de bossen en de machines boven hebben ze zelf een divisie opgezet om dit te bewerkstelligen.daar vanuit zijn ze 1 van de grootste spelers geworden, omdat ze in zagen dat meer bedrijven profijt konden hebben van de door hen ontwikkelde technologie..