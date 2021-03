Air France-KLM wint op groen Damrak, ABN AMRO toont herstel

"Air France-KLM won 1,4 procent bij de middelgrote bedrijven. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen United Airlines en American Airlines stegen maandag rond 8 procent op Wall Street dankzij berichten dat er veel vraag is naar vliegtickets in de lente en zomer. De reisbranche is een van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis. In Frankfurt won Lufthansa ruim 1 procent. IAG, het moederbedrijf van British Airways, steeg 1,1 procent in Londen."



Wat een flauwe kul. De vliegmaatschappijen in de USA stonden maandag bij sluiting van Europa al 8% hoger, dus daar komt nu echt de stijging niet meer van. Het niveau van wat er hier geschreven/ geplaatst wordt doet er kennelijk ook niet zoveel toe; als er maar wat staat.