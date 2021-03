Zalando mikt op meer dan 10 procent van de Europese modemarkt

BERLIJN (ANP) - De Duitse webwinkel Zalando wil op termijn meer dan 10 procent van de totale modemarkt in Europa, nu goed voor zo'n 450 miljard euro, in handen hebben. Dat zegt het bedrijf voorafgaand aan zijn investeerdersdag op dinsdag. Daarbij worden de ambities voor de komende jaren flink opgeschroefd.

Zalando, dat eerder al had aangegeven voor dit jaar te rekenen op een volumegroei met 30 procent tot 11 miljard euro, wil tegen 2025 zijn handelsvolume op zeker 30 miljard euro zien uitkomen. Het bedrijf voelt zich in zijn ambitie gesteund door de sterke aanwas van klanten en de afspraken met derden. In het slotkwartaal van 2020 was het zogeheten Partner Programma van Zalando goed voor bijna een kwart van de opbrengsten. In totaal waren eind 2020 meer dan 2400 winkels aangesloten op het platform. Dat waren er begin maart al 3400.

Het begin van 2021 bestempelde het bedrijf als "buitengewoon sterk", met een groei van het handelsvolume met 50 procent. Als het bedrijf deze trend doorzet zal het dit jaar tegen de 14 miljard euro aan handelsvolume behalen, zo werd voorgerekend. Het aantal klanten van Zalando nam vorig jaar met een kwart toe tot bijna 39 miljoen.

Uitbreiding

Het bedrijf wordt de komende jaren in meer Europese landen actief. Dit jaar worden Kroatië, Estland, Letland, Litouwen, Slowakije en Slovenië toegevoegd aan de reikwijdte van Zalando. Hongarije en Roemenië volgen volgend jaar.

Zalando verhoogde ook zijn duurzaamheidsdoelstellingen. Tegen 2023 moet een kwart van het totale handelsvolume bestaan uit duurzamere producten, waar die ambitie eerder op 20 procent lag. Het bedrijf kondigt ook zijn eerste herbebossingsproject in Europa aan.