'Beleggingsplatform eToro gaat naar beurs New York'

NEW YORK (ANP) - Beleggersapp eToro wil naar de aandelenbeurs in New York via een fusie met een lege beurshuls. Het gecombineerde bedrijf kan volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg een marktwaarde hebben van circa 10 miljard dollar.

De beursgang moet plaatsvinden door middel van een overname van eToro door FinTech Acquisition Corp V, een leeg beursfonds uit de koker van zakenvrouw Betsy Cohen. De twee bedrijven willen daarnaast voor 650 miljoen dollar aan aandelen gaan verkopen, aldus de ingewijden. Mogelijk komt later op de dag al een formele bekendmaking over de beursgang.

Het in 2007 opgerichte eToro heeft ongeveer 20 miljoen gebruikers wereldwijd, waaronder in Nederland. De van oorsprong Israëlische beleggingsapp vraagt geen commissies bij beleggen door particulieren en ziet zichzelf als een 'sociaal' handelsplatform, waarop beleggers meningen kunnen delen.