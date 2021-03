Zwitserse bank Credit Suisse kent sterk begin 2021

ZÜRICH (ANP/BLOOMBERG) - De Zwitserse bank Credit Suisse kent financieel gezien een uitstekend begin van 2021, met de beste jaarstart in meer dan tien jaar. Vooral de zakenbank van het financiële concern, de tak die klanten helpt met het aantrekken van geld op de kapitaalmarkten en die adviseert bij fusies en overnames, profiteert volop van de vele bedrijven die aandelen uitgeven en de sterke handelsprestaties.

De inkomsten van de investeringsbank stegen met meer dan 50 procent in de eerste twee maanden van het jaar, zei de Zwitserse kredietverlener voorafgaand aan een presentatie van topman Thomas Gottstein op een jaarlijkse conferentie van Morgan Stanley. Gottstein, die in zijn eerste jaar als topman een reeks tegenslagen te verwerken kreeg, kondigde eerder aan dat hij de organisatie van de bank wil omgooien, onder andere bij de zakenbank.

Eerder meldde Credit Suisse nog een andere meevaller. De bank kreeg de eerste 50 miljoen dollar overgemaakt van een lening van in totaal 140 miljoen dollar die het eind vorig jaar had verstrekt aan de inmiddels ter ziele gegane handelsfinancier Greensill Capital. De komende maanden moet meer geld van het fonds aan investeerders worden teruggegeven.

Slecht nieuws

De vliegende start volgt op een jaar waarin een stroom aan slecht nieuws bleef aanhouden. De op een na grootste bank van Zwitserland moest in het slotkwartaal van 2020 nog 850 miljoen dollar opzij zetten voor een schikking in de Verenigde Staten. Dat was nog een uitwas van de financiële crisis en het gerommel met hypotheken in de periode rond 2008.

De strop van 850 miljoen dollar was veel meer dan de 380 miljoen dollar die Credit Suisse voor de kwestie had gereserveerd. De klap kwam bovenop een eerdere afschrijving van 450 miljoen dollar op het belang van de bank in York Capital.

De kwestie rondom de verkoop van risicovolle hypotheekbeleggingen in de VS in aanloop naar de financiële crisis krijgt mogelijk nog een staartje. Meerdere partijen hebben nog claims lopen tegen de bank.